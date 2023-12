Pastor é flagrado pela esposa saindo do motel com irmã da igreja; vídeo

Um vídeo em que uma pastora flagra o marido identificado como pastor Gabriel Migueis, em um motel com uma mulher, viralizou nas redes sociais, nessa sexta-feira (11). A mulher pega o marido e a amante na entrada de um motel, localizado na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital.

De acordo com informações, o homem seria Secretario da prefeitura de um município do estado do Amazonas.

Nas imagens, a esposa chega furiosa na entrada do motel, enquanto o homem aguarda a liberação para entrar no estabelecimento. Ao perceber a chegada da esposa, a amante foge a pé.

A esposa furiosa pede que alguém filme a cara do homem e diz que ele irá passar vergonha na igreja pois todos irão saber quem ele é.

“Tu vai ter que sair da igreja, diz a mulher furiosa batendo o homem”

Ela ainda diz que vai deixar ele sem nada.

“Tu vai ficar sem, sem nada!, grita mulher.