Paulo Guedes e Roberto Justus vão estruturar finanças de Ana Hickmann

Ana Hickmann vai contar com um novo time para reestruturar a sua vida financeira. Com dívidas que podem passar dos R$ 14,6 milhões, a apresentadora agora conta com uma equipe que tem o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, Robertos Justus e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques.

A contratada da Record TV se tornou cliente da Legend Investimentos, que tem como sócia a Legend Capital, empresa criada por Roberto Justus. A ideia do apresentador é gerenciar fortunas e auxiliar em grandes investimentos. Ele conta como Sergio Eraldo Salles e Guedes como parceiros no negócio.

Já Daniella Marques, é assessora pessoal de Ana Hickmann e esteve ao lado da apresentadora quando ela descobriu supostas falsificações de assinaturas feitas por Alexandre Correa para obter empréstimo bancário. Após deixar a presidência da CEF, ela passou a figurar como conselheira administrativa da Legend.

Nova equipe

Pelo Instagram, Ana Hickmann revelou que conta com uma nova equipe para gerar a sua imagem e a sua vida financeira. “Mudanças importantes estão acontecendo e, no meio de um turbilhão de coisas, pessoas que já eram especiais na minha vida hoje estão ao meu lado mais do que nunca”, declarou.

A apresentadora anunciou que vai contar com a Plataforma Oceano, da qual é sócia, para cudar de sua imagem. “São anos de experiência em administração de carreiras artísticas, agenciamento publicitário e relacionamentos com veículos de comunicação”, disse.

“Hora de arrumar a casa e brilhar ainda mais”, completou a apresentadora.