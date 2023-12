PM dá socos e mata a esposa a tiros no meio da rua

O caso foi registrado no domingo (3) como feminicídio na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte. Thiago foi levado para o Presídio Romão Gomes, da PM, que fica na região. Ele tem 36 anos. Erika tinha 33 anos e estava casada havia seis meses com Thiago. Ela deixa duas filhas de um relacionamento anterior. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio para assassinato cometido contra mulher por ela ser do gênero feminino.