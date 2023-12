Presídio suspende visitas após descobrir plano de fuga de presos durante inspeção de rotina

O Governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), divulgou nesta quinta-feira (21) a suspensão de visitas na Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, localizada em Cruzeiro do Sul (AC).

Segundo a Nota, o motivo seria uma ação rotineira dos policiais penais que resultou na identificação de um plano de fuga de 13 detentos. O incidente ocorreu durante procedimento de vistoria nas celas do bloco 7 da referida instituição penal.

De acordo com informações fornecidas pelo presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, os policiais penais descobriram a presença de buracos em duas celas do bloco 7 durante uma inspeção de rotina realizada nesta quinta-feira, 21. A pronta ação da equipe impediu a concretização do plano de fuga, evitando uma potencial situação de risco para a segurança pública.

Em virtude do ocorrido, medidas imediatas foram tomadas pelo governo do Estado. O presidente do Iapen anunciou a suspensão das visitas programadas para esta sexta-feira, 22, em todo o bloco 7 da unidade prisional.

A Polícia Civil já está conduzindo investigações para identificar os responsáveis pela tentativa de fuga e eventuais cúmplices. O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, afirmou que serão adotadas medidas adicionais para reforçar a segurança na unidade e prevenir situações semelhantes no futuro.