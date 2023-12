Réveillon de Sena terá Tatau ex-Araketu, Skema 3, queima de fogos e mais; veja recado do cantor e programação

A celebração da chegada de 2024 terá muita música no palco da Praça 25 de Setembro, em Sena Madureira. A coluna Douglas Richer do portal ContilNet conversou com a secretária municipal de Administração, Adriana Martha, que já antecipou a programação do evento.

De acordo com a secretária, a festa de fim de ano no município terá início às 19h no palco central da cidade, localizado ao lado da Prefeitura de Sena.

Adriana Martha também informou que já está confirmado no palco a grande estrela baiana, o cantor Tatau, ex-vocalista da banda Araketu. Além de Tatau, o evento contará com a participação do grupo Skema 3, Elvis Lenon e Dj Natalino.

A tradicional queima de fogos também foi confirmada pela equipe do prefeito Mazinho Serafim. Ao ContilNet, Adriana Martha também confirmou que a gestão municipal terá uma equipe especial dedicada aos serviços na virada do ano, com apoio da Polícia Militar, segurança particular e Corpo de Bombeiros.

Veja o recado do cantor Tatau: