Vencedores do 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre serão conhecidos nesta quarta-feira

O governo do Estado do Acre promove, na noite desta quarta-feira, 20, a 1ª edição do Prêmio de Comunicação Giovanni Acioly. A premiação, que será realizada no espaço Gran Reserva, em Rio Branco, a partir das 19h30, reconhece a produção de trabalhos jornalísticos veiculados em diferentes meios, incluindo plataformas digitais acreanas.

“Foram meses de trabalho. Estamos agora cuidando dos detalhes finais, preparando tudo com muito carinho, para realizar um lindo evento. Aproveito para agradecer a toda a equipe da Secom, assessores e parceiros envolvidos na organização, também ao nosso governador Gladson Cameli, que desde o início incentivou e apoiou a ideia”, destaca a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Nesta primeira edição, o prêmio recebeu 94 trabalhos inscritos por profissionais de rádio, televisão e plataformas digitais, além de estudantes dos cursos de Comunicação do Acre. “O interesse superou a expectativa. Nossos agradecimentos também a todos os profissionais que inscreveram seus trabalhos e estarão conosco celebrando um ano produtivo, de boas realizações”, enfatiza Nayara.

São premiados conteúdos que tratam das ações de governo, que sejam de interesse e relevância social, nas áreas de saúde, educação, cultura, cidadania, segurança pública, gestão pública, agricultura, esporte e comunicação, entre outros.

A premiação é dividida em cinco modalidades: Texto, Áudio, Vídeo, Foto e Prêmio Revelação, concedido à melhor reportagem (produzida em texto, áudio ou vídeo), por acadêmico da área jornalística ou áreas afins, publicada em jornal impresso ou portais digitais sediados no Acre.

Os valores são de R$ 15 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil para o segundo. Na categoria Revelação, destinada a universitários, os prêmios são R$ 5 mil para o primeiro lugar e R$ 2 mil para o segundo, totalizando R$ 87 mil em premiações nas diversas categorias.