A verdade sobre o verde dos vizinhos; veja no artigo de Maysa Bezerra

Você já ouviu a expressão “o quintal do vizinho é sempre mais verde”? Pois bem, nesse artigo quero desmistificar essa ideia e te convidar a cuidar com carinho e muito amorzinho do seu próprio jardim, pois, acredite, as dificuldades do plantio muitas vezes passam despercebidas.

Quando olhamos para a grama do vizinho, podemos ficar tentados a acreditar que a vida dele é mais fácil, mais próspera, mas leve, mas tranquila, que o vizinho ganhou a sorte. Não é mesmo? No entanto, como diria o filósofo Sêneca, “compara-te a ti mesmo, ontem, não com outros hoje”. A verdade é que cada um enfrenta suas próprias tempestades, rega suas próprias flores e lida com as pragas de seu quintal de maneiras únicas. Você entendeu? Cada um enfrenta o seu dia a dia da sua forma. Cada um escolhe a batalha que quer enfrentar e da forma que quer.

Lembre-se das palavras inspiradoras de Confúcio: “A vida é realmente simples, mas insistimos em torná-la complicada”. Repita comigo, “ A vida é realmente simples, mas insistimos em torná-la complicada”. Ao focar excessivamente no que os outros têm, corremos o risco de perder a simplicidade e a beleza de nossas próprias conquistas. Cada desafio superado, cada semente plantada e regada em seu jardim, em sua vida, é uma vitória pessoal. É a sua vitória. A sua conquista. A sua trajetória. A sua jornada. A sua história. A sua carreira.

Agora, vamos falar sobre superação. Diante das adversidades, é essencial cultivar a resiliência.

Afinal, como disse Victor Frankl, “a última das liberdades humanas é escolher a atitude em qualquer circunstância”. Não se trata apenas de encarar as dificuldades, mas de escolher como enfrentá-las. É escolher, a atitude que você quer tomar diante de tais situações.

Como dica para superar obstáculos, proponho a prática do “autoconhecimento”. Conectar com você mesmo. Com seus erros e acertos. Reconhecer. Assim, será possível encontrar clareza e aceitação, transformando desafios em oportunidades de crescimento.

Encerro com uma pergunta para reflexão: “E se, em vez de comparar o verde do vizinho, nós nos dedicássemos a regar nossas próprias sementes com mais amor e dedicação?”. O cuidado com nosso jardim pessoal não apenas florescerá nossa vida, mas inspirará outros a fazerem o mesmo. Cuide do seu quintal, pois é lá que reside a verdadeira riqueza.

Resumindo, cuide da sua vida!

Com amor!

Maysa Bezerra

Coach e Escritora