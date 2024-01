Acidente no Canal da Maternidade: caminhão desgovernado colide com quatro carros; ASSISTA

Um caminhão pipa desenfreado protagonizou um acidente no Canal da Maternidade, localizado em Rio Branco, nesta quinta-feira (11). O veículo, que enfrentava dificuldades para subir uma ladeira, perdeu o controle e colidiu com quatro carros estacionados na via.

Segundo relatos obtidos pelo site Folha do Acre, a falta de capacidade do caminhão em superar a elevação resultou na descida descontrolada, causando danos materiais aos automóveis atingidos. Felizmente, uma testemunha assegurou que não houve feridos durante o incidente.

Um vídeo registrado no local do acidente mostra os danos materiais ocasionados. Confira!