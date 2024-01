Acre foi o estado com menor geração de novos empregos em dezembro, diz levantamento

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta Terça-feira (30), mostram que o Acre foi estado brasileiro com menor número criação de empregos em dezembro de 2023, com apenas 4.562 oportunidades geradas.

Enquanto o estado acreano registrou a menor quantidade de novos empregos, São Paulo, na outra ponta, foi o estado brasileiro que mais gerou novos empregos em dezembro de 2023, com 390.719 postos.

Todas as unidades federativas do país registraram saldo positivo de vagas formais no ano passado. Em 2023 foram abertas 1,48 milhão de vagas formais.

O setor de serviços foi o que mais registrou crescimento em 2023, acumulando um saldo positivo de 886.256 postos de trabalho. Já o setor de comércio teve abertura de 276.528 postos de trabalho, seguido da construção civil, com a criação de 158.940 empregos.

Sudeste foi a região com maior criação de empregos no ano passado, chegando a 726.327, seguido do Nordeste (+298.188), Sul (+197.659), Centro-Oeste (+155.956) e Norte (+106.375).