Acre no BBB 24? Lista revela 20 selecionados para o reality da Globo

Estamos cada vez mais perto de descobrir quem vai estar no BBB 24! O reality show mais assistido do Brasil retorna nesta segunda-feira, 8 de janeiro com um time inédito de famosos e anônimos que vão competir pelo grande prêmio milionário. E tradicionalmente, todo ano, a coluna Douglas Richer do site ContilNet, lança os nomes dos acreanos que gostaríamos de ver na atração global. Em 2024, não poderia ser diferente, né?! Lembrando que o Acre já teve nomes em duas atrações, entre elas, uma campeã, a acreana Gleici Damasceno.

Nesta sexta-feira (5), o público conhece quem são os participantes do Big Brother Brasil 2024. A TV Globo divulga os nomes dos competidores ao longo da programação da emissora a partir do início da tarde, com apresentação de Tadeu Schmidt e Ana Clara diretamente da casa mais vigiada do país. Os perfis de 18 selecionados serão anunciados nesta sexta, mas, ao todo, 26 pessoas entrarão no Big Brother.

A lista divulgada pela coluna teve a indicação da equipe de jornalismo e amigos leitores. É uma relação totalmente especulativa. Nenhum dos nomes foi cotado ou estará no reality, até onde sabemos, claro!

Mas se por acaso, um acreano estivesse novamente no reality global, quem você gostaria de ver na tela da Globo? Alô, Boninho, vem conferir essa lista que está recheada de nomes interessantes; confira!

Juh Vellegas

Rogeria Rocha

Pedro Schattat

Gina Menezes

Jonas Machado

Kelly Kley

Ayres Rocha

Ludmilla Cavalcante

Lucas Blazut

Felipe Salgado

Camile Castro

Luiz Albuquerque

Raquel Mércia

Iasmyne Sampaio

Daniel Cruz

Jéssica Ingrede

Ramon Dino

Pablo Ruan

Guido Vilhamor