Acusada de matar ex-sogro comprou veneno via internet, diz polícia

O envenenamento aconteceu no dia 17 de dezembro, na capital goiana. Conforme a polícia, Amanda foi até a casa da família do ex-namorado levando um café da manhã, com pão de queijo, biscoitos, suco e bolos de pote. As duas vítimas fatais comeram os alimentos contaminados, enquanto o tio, de 60 anos, teria recusado para não perder o apetite, e o avô, de 92 anos, por ser diabético.

Substância não divulgada

Amostras coletadas no local do crime, bem como amostras retiradas dos corpos das vítimas, foram analisadas. Segundo a Polícia Científica, foram feitos exames toxicológicos, além de mais de 300 testes para agrotóxicos, remédios e outras substâncias, porém, todos apontaram para resultado negativo.

Após a polícia ter acesso à nota fiscal da compra do veneno, a perícia conseguiu testar e confirmar a presença dele nos corpos de Leonardo Alves, de 58 anos, e Luzia Alves, de 86.