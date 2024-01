Adolescente de 15 anos leva tiro de raspão na cabeça ao manusear arma com namorado em Rio Branco

Na tarde desta segunda-feira, 1º de janeiro, um trágico incidente chocou moradores do bairro Belo Jardim I, no ramal da Judia, região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). Uma jovem de apenas 15 anos, identificada pelas iniciais K.A.A., foi atingida por um disparo na cabeça, resultado de um incidente enquanto mexiam em uma arma de fogo.

O casal envolvido no acidente é composto por dois adolescentes, ambos menores de idade. O rapaz, E.S.A., de 16 anos, teria efetuado acidentalmente o disparo que atingiu a região da cabeça da namorada. O desespero tomou conta do jovem, que imediatamente chamou os familiares para socorrer a vítima.

Os familiares, agindo com rapidez, entraram em contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, onde os paramédicos constataram um ferimento superficial na testa da adolescente. Todos os procedimentos necessários foram realizados, e a vítima foi encaminhada para o Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável. Após receber os devidos cuidados, foi liberada devido à superficialidade do ferimento.

A Polícia Militar foi notificada do incidente e enviou militares do segundo batalhão para colher informações. Surpreendentemente, a família informou que não prestaria queixa na Polícia Civil, alegando tratar-se de um acidente. Questionados sobre o paradeiro do jovem que efetuou o disparo, a família recusou-se a fornecer essa informação e também não soube informar sobre a localização da arma utilizada no momento do acidente.

Diante dessa situação, a Polícia Militar anunciou que o caso será comunicado à vara da criança e do adolescente, para que as medidas necessárias sejam adotadas.