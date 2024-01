Alem do que se vê: Espiritualidade e vivências às margens do Baixo Rio Liberdade no interior do Acre

Após mais de um 22 quilômetros de deslocamento terrestre pela BR-364, saindo do centro de Cruzeiro do Sul, pelos próximos minutos rio abaixo, o encontro entre o “invisível”. O Trajeto que te deixa longe da tecnologia te leva de encontro com o belo, a espiritualidade atraves do vento que te acaricia a face, o som do motor é música para os ouvidos de quem se atreve a aventurar-se rio liberdade abaixo.

A poesia inala aos olhos que depara-se com crianças brincando na areia, banhando nas aguas barrentas que emana segurança e o lavar da alma.

As mais diversas árvores qu ganham destaque no olhar. As samaúmas copm seus longos troncos e grandes galhos, impossivel não parar e se conectar com a alma da natureza poetica. Nos mais de 40 minutos até meu destino final, o retrato daqueles que moram dentro de uma riqueza que talvez poucos conseguem enchergar. Ainda se vê os trapiches as margens do rio e louças sendo lavadas, roupas, e até mesmo o aproveitar-se do apoio do rio para escoar seu produto e assim retirar seu sustenta familiar.

A beleza e o som dos passaros sao suficientes para que esqueçamos o sol “tinindo” que duela atençao com nosso apreciar o mais e singilo significado de cada energia que advem da natureza. Ribeirinhos que acenam com felicidade no olhar por reconhecer quão rico são em poder contemplar todos os dias o amanhecer nesse lugar. E que lugar!

Marciana Bezerra, mais conhecida como Marcy, é letrada, professora, jornalista, assessora de comunicação, produtora, Especialista em Letras e Assessoria de Imprensa e sonha em lançar seus livros. Atualmente fotografa de forma amadora a Agricultura Familiar e captura belas imagens que transcendem o inimaginável.