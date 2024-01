Amigos se despedem de estudante que morreu após grave acidente: “Vamos nos reencontrar”

A morte do estudante de Direito da Universidade Federal do Acre, Adriano Monteiro, ocorrida nesta sexta-feira (12), comoveu amigos, familiares e conhecidos do jovem.

VEJA MAIS: Estudante de Direito da Ufac morre após ficar na UTI por conta de acidente grave

Nas redes sociais, uma campanha de despedida emocionou a todos. Um dos amigos mais próximos de Adriano, o empresário Gabriel Santos, fez uma linda homenagem ao amigo.

“Eu te amo para sempre. Você foi luz nas nossas vidas. Um dia vamos nos reencontrar e esse será um dia feliz”, escreveu.

“Nós que ficamos vamos continuar os seus sonhos e eu carregarei você no meu coração e em todas as memórias lindas que você deixou”, escreveu outra amiga, Ana Clara Pinheiro.

A Atlética Insana, do curso de Direito da Ufac, também fez uma homenagem nas redes sociais. “Vá em paz nosso menino, sempre estará vivo em nossos corações”.

A Universidade Federal do Acre emitiu uma nota de pesar pela morte de Adriano.

“A Coordenação, docentes e discentes do Curso de Direito da Ufac – Campus Sede prestam suas condolências aos familiares e rogam que tenham conforto neste momento de dor”, disse trecho da nota.

Adriano deverá ser sepultado em Rio Branco neste sábado, 13 de janeiro.