Apple fecha unidade de inteligência artificial e pode demitir até 100

A Apple, um dos gigantes de tecnologia do mundo, anunciou que está encerrando as atividades de um grupo que atuava com inteligência artificial em San Diego, nos Estados Unidos.

A equipe de Anotações de Operações de Dados do assistente de voz Siri, composta por mais de 100 profissionais, será extinta. A companhia decidiu fundir as operações da unidade com o grupo que está em Austin, também nos EUA.

Os funcionários da unidade de San Diego têm até o fim de fevereiro para decidir se aceitam se transferir para Austin, de acordo com informações da Bloomberg. Aqueles que não aceitarem serão demitidos até o fim de abril.

A unidade de inteligência artificial da Siri também conta com escritórios em China, Índia, Espanha e Irlanda.

Em comunicado, a Apple afirmou que está “profundamente comprometida com San Diego”, cidade na qual “cresceu significativamente”.

Até setembro do ano passado, a Apple contava com 161 mil funcionários.

Microsoft supera Apple

Nesta semana, como noticiado pelo Metrópoles, a Microsoft desbancou a Apple e assumiu o posto de empresa mais valiosa do mundo. É a primeira vez desde 2021 que a Apple fica atrás da rival.

No acumulado de janeiro de 2024, as ações da Apple têm uma desvalorização de 3,3%, enquanto as da Microsoft subiram 2%.

Recentemente, uma série de corretoras cortaram recomendações sobre os papéis da Apple, diante de preocupações relacionadas às vendas do iPhone, principal fonte de receita da empresa.

Em 2023, as ações da Apple tiveram um ganho de 48%. O pico do valor de mercado da companhia foi alcançado no dia 14 de dezembro do ano passado, com US$ 3,081 trilhões.

A valorização dos papéis da Microsoft, por sua vez, foi de 57% em 2023. A empresa ganhou força, principalmente, a partir da parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT.