Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cirurgia no cérebro

Após 19 dias internado por conta de uma cirurgia no cérebro, Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta hospitalar na noite da última quarta-feira (17/1). O humorista retirou um coágulo no local e precisou ficar na UTI. Pelas redes sociais, ele agradeceu o cuidado dos médicos e as mensagens de carinho que recebeu.

“Após passar 19 dias em tratamento de um trauma craniano, sob cuidado pelas equipes do Kallil, Rogério Tuma, Fausto e Marcos, não poderia dedicar minha eterna gratidão para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que passaram por mim nesses longos dias”, disse o famoso.

Por fim, ele deixou seus agradecimentos aos médicos. “Meu eterno agradecimento não só pela competência de todos eles, mas, principalmente, pelo calor humano, tanto o pessoal da UTI quanto os demais. Vocês são seres humanos que Deus colocou na Terra para não apenas cumprirem seu dever profissional, mas com amor. Em nome da família Nóbrega, meu eterno agradecimento”.