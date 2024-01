Casal do tráfico é preso em flagrante pela Polícia Civil em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais de Cruzeiro do Sul, prenderam duas pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região do Vale do Juruá, e desta forma, fechando mais um ponto de distribuição de drogas ilícitas no bairro São José, em Cruzeiro do Sul.

A ação foi mais um trabalho exitoso do Núcleo Especializado em Investigação Criminal – NEIC, que tem apresentado excelentes resultados na luta contra o tráfico de drogas nos últimos meses em Cruzeiro do Sul.

A prisão de uma mulher, cuja iniciais são: N.A.S., 20 anos, e do companheiro dela, M.O.A., 24 anos, foi em decorrência de um mandado de busca e apreensão, emitido pelo Poder Judiciário.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram uma razoável quantidade de drogas, além de uma grande variedade de materiais ilícitos na residência do casal, o que motivou a prisão em flagrante dos investigados, que foram encaminhados à delegacia para os procedimentos cabíveis.