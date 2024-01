Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido no Jardim Europa

Na noite desta sexta-feira, 26, um grave acidente foi registrado na rua Alemanha, localizada no bairro Jardim Europa, em Rio Branco. O incidente envolveu um motociclista identificado como Reginaldo Gomes Resende, de 48 anos, e um veículo Fiat Argo de cor escura.

De acordo com informações obtidas, Reginaldo transitava em sua motocicleta Honda Bros de cor preta nas proximidades da Uninorte, quando, de forma inesperada, ocorreu uma colisão frontal com o Fiat Argo. O impacto foi tão violento que o motociclista foi arremessado e caiu ao solo bruscamente.

Populares que passavam pelo local no momento do incidente prestaram assistência imediata a Reginaldo, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma viatura de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros atendimentos. Os socorristas realizaram todos os procedimentos necessários antes de encaminhar o paciente para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Ao chegar ao hospital, Reginaldo deu entrada na unidade de saúde com suspeita de laceração com exposição óssea na perna direita, algumas escoriações em membros inferiores e possível pneumotórax. No entanto, ele estava lúcido e orientado, sendo entregue aos cuidados da equipe médica plantonista para avaliação e tratamento.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTRAN), compareceu ao local do acidente para colher informações relevantes. Posteriormente, acionou a equipe de peritos para realizar os procedimentos periciais que ajudarão a determinar as circunstâncias e responsabilidades do incidente.