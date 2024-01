Comunicação expande transmissão do Jornal do Meio-Dia da Aldeia FM para cidades do Juruá e Amazonas

O programa de notícias Jornal do Meio-Dia, um produto da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) na rádio Aldeia 96.9 FM de Rio Branco, iniciou nesta quarta-feira, 24, a transmissão do noticiário para as cidades de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, e Guajará e Ipixuna, no estado do Amazonas.

O Jornal do Meio-Dia, apresentado pelos radialistas Jonathan Costa e Celis Fabrícia, vai ao ar das 12h às 12h30, no Sistema Público de Comunicação do Acre, e agora é retransmitido a partir de conexão com a rádio Aldeia de Cruzeiro do Sul, pelo canal 107.9 FM. A conexão do noticiário se dá após transmissão experimental na última terça-feira, 23.

“É gratificante expandir mais um canal de informações, para que os ouvintes do interior tenham acesso a notícias produzidas pela equipe da Secom. O rádio alcança milhares de pessoas no estado e a nossa proposta é sempre fazer mais para o acesso da população”, ressalta a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Com a nova conexão, o Jornal do Meio-Dia alcançará mais de 200 mil ouvintes de comunidades ribeirinhas e outras localidades do interior, com notícias relevantes do estado e do país, além da participação de correspondentes do Juruá diariamente.

“Ficamos muito felizes com a expansão do jornal. Na comunicação pública, sempre temos notícias do Vale do Juruá e a nossa expectativa é que as pessoas participem do jornal com sugestão de pautas, entrevistas e reportagens, para que a população possa se ver representada nas ações de políticas públicas”, revelou a apresentadora Celis Fabrícia.

“Como comunicador, poder contribuir com a população do nosso estado é algo extraordinário. E é um presente poder fazer isso acontecer já no início do ano”, acrescentou o apresentador Jonathan Costa.

Além do Jornal do Meio-Dia, a programação da rádio Aldeia de Cruzeiro do Sul já inclui a transmissão dos programas Bom dia Aldeia, apresentado pelo jornalista Floriano Oliveira, e o programa Gente em Debate, produzido pela rádio Difusora Acreana.

Compromisso e inovação

Com compromisso e inovação, a ideia tomou forma no encontro de gestores das unidades de rádios públicas, Aldeia FM e Difusora Acreana, realizada em dezembro, em Rio Branco. A proposta segue o compromisso da atual gestão em valorizar a comunicação pública.

“Esse avanço nas políticas públicas é uma proposta da gestão do governador Gladson Cameli, para continuar avançando e para que as boas notícias e ações de governo possam chegar a lugares mais distantes”, acrescentou Nayara Lessa.

Além disso, o coordenador da rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, Erisnei Mesquita, lembrou o intercâmbio de conhecimentos na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), do governo federal, e o empenho em garantir o acesso à informação de forma integrada.

“Das 700 comunidades isoladas existentes no território acreano, quase metade está no alcance das ondas sonoras da rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul. Daí a importância dessa conexão diária entre Rio Branco e região do Vale do Juruá”, afirmou o coordenador.

No ar: Jornal do Meio-Dia

Próximo a completar um ano de programação no dia 6 de março, o Jornal do Meio-Dia informa as ações e políticas públicas aos ouvintes em serviço, no trânsito ou em pausa no horário de almoço.

Animado com a iniciativa, o diretor da Aldeia FM de Rio Branco, Floriano Oliveira, agradeceu às equipes pelo empenho com a comunicação pública.

“É um privilégio saber que o Jornal do Meio-Dia fará parte da programação da Aldeia FM de Cruzeiro do Sul. O nosso trabalho é bem aceito no Vale do Juruá e estamos comemorando essa conquista. Estou felicíssimo com a expansão de rede do nosso trabalho”, enfatizou Oliveira.

Programação Aldeia FM

Com programação cultural, educacional e informativa, a programação da Aldeia FM é transmitida em Rio Branco (96.9), Brasileia (90.3), Xapuri (89.5), Sena Madureira (105.9), Feijó (AM 1.170kHz), Tarauacá (95.5) e Cruzeiro do Sul (107.9). A programação também está disponível pela internet, no site da Aldeia FM – Rio Branco.