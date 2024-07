Sebrae no Acre promove missão empresarial à maior feira de panificação da América Latina

Visando impulsionar o desenvolvimento empresarial local, o Sebrae no Acre realiza uma missão empresarial para a Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e Food Business – FIPAN, que acontece de 23 a 26 de julho, em São Paulo. Essa é a oportunidade dos empresários conhecerem as mais recentes inovações, ampliando as oportunidades de crescimento e consolidação no mercado competitivo atual. A missão, realizada em parceria com a Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindipan/AC), é destinada aos empresários associados ao Sindicato.

Considerada uma das maiores feiras de panificação e confeitaria da América Latina voltada para o Food Service, a FIPAN dispõe de 3 pavilhões e mais de 480 expositores e 800 marcas, atraindo em torno de 55 mil profissionais, entre eles gestores e proprietários de padarias, confeitarias, pizzarias, e indústrias correlatas para trocar conhecimentos e experiências.

O Sebrae está atuando na feira como intermediador de relações dos empresários participantes, fornecendo a eles novas oportunidades para ampliar os horizontes para os seus negócios com o networking e troca de experiências. Segundo a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, o evento também é uma oportunidade para investimentos. “A Missão FIPAN proporciona um ambiente favorável para a realização de negócios, permitindo aos empresários estabelecerem contatos comerciais, conversarem com potenciais clientes e fornecedores, e explorarem oportunidades de parcerias estratégicas”, disse.

A comitiva acreana conta com 12 empresários do setor de panificação e confeitaria. Segundo Luiz Guimarães, empresário de Senador Guiomard, é uma satisfação participar de um evento que estimula a melhoria na qualidade de produtos e serviços. “Estamos tendo acesso aos melhores produtos no ramo de panificação, de restaurante, sorveteria etc. Aqui concentra tudo que há na américa latina de tecnologia que trazem melhoras para o nosso dia a dia no comércio, isso dá um incentivo muito grande”, afirmou.

Além do evento, o grupo também está realizando visitas técnicas no qual os empreendedores acreanos têm a oportunidade de conhecer a logística de uma grande panificadora, assim como as melhores técnicas de gestão e produção.