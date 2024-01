Concurso Bacen: baixe grátis o edital verticalizado; inicial de R$ 20,9 mil!

O concurso Bacen (Banco Central do Brasil) já está aberto, oferecendo salário inicial de R$ 20,9 mil, e o Direção Concursos preparou um material gratuito para auxiliar em sua preparação!

Trata-se do edital verticalizado, com o conteúdo programático completo que você precisa estudar para conquistar uma das 100 vagas disponibilizadas para Analista do Bacen.

Com o material, o candidato poderá organizar sua preparação de forma prática e detalhada, fazendo com que sobre tempo para o que realmente importa: os estudos!

Panorama do concurso Bacen

O edital do concurso Bacen 100 vagas para o cargo de Analista do Bacen, distribuídas entre as seguintes áreas:

Economia e Finanças: 50 + 100 CR; e

Tecnologia da Informação: 50 + 100 CR.

Os interessados podem realizar as inscrições no site da banca Cebraspe entre 22 de janeiro e 20 de fevereiro, mediante pagamento de taxa de participação no valor de R$ 150,00.

Como requisito específico de formação, é exigido que o candidato possua o nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial oferecido é de R$ 20.924,80, além de R$ 658,00 referente ao auxílio alimentação.

Os candidatos serão avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Primeira etapa Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; Sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Segunda etapa Programa de Capacitação (Procap), de caráter eliminatório e classificatório.



As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de maio de 2024, em todas as capitais brasileiras.

Resumo do concurso Bacen