Corpo de jovem de 24 anos que teve mal súbito e caiu em rio é encontrado pelos bombeiros

O corpo do jovem identificado pelas iniciais A.L.K, de 24 anos, foi localizado dentro do Rio Muru, em Tarauacá, pelo 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade.

De acordo com informações preliminares, ele sofreu um mal súbito e acabou cainda nas águas.

Os bombeiros realizaram um deslocamento via fluvial de mais de 9 horas até a TI Humaitá e, após cerca de 10 horas de buscas, conseguiram achar o corpo da vítima.

“Em muitos rios, o tráfego de embarcações é intenso, potencializando os riscos de acidentes e consequentes afogamentos. Faz-se necessário que a população tenha consciência de adotar o uso de coletes salva-vidas como forma de prevenir acidentes dessa natureza” alertou a corporação.