De piloto de drone a psicólogo infantil: as profissões em alta em 2024

Uma pesquisa divulgada na quarta-feira (17/1) pelo LinkedIn, rede social corporativa de propriedade da Microsoft, apontou as 25 profissões que estarão em alta em 2024.

O ranking foi elaborado com base em dados dos usuários sobre as vagas que ocupam e na classificação de cargos que tiveram maior crescimento nos últimos cinco anos. A plataforma divulga a lista anualmente.

Em 2024, pelo segundo ano seguido, a primeira colocação do ranking do LinkedIn é do cargo de analista de privacidade, que avalia os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando empresas a desenvolverem procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada.

Em segundo lugar, aparece a função de analista de cibersegurança, responsável por evitar ameaças cibernéticas a dispositivos e a redes de empresas, monitorando incidentes e avaliando potenciais vulnerabilidades.

Entre as profissões que aparecem entre as 25 mencionadas pelo LinkedIn, estão psicólogo infantil (em 16º lugar), piloto de drone (17º) e técnico em geologia (19º). Todas elas estão estreando no ranking neste ano.

Veja a lista das 25 profissões em alta em 2024, segundo o LinkedIn: