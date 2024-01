Delegado-geral garante que Sena Madureira terá atuação de peritos criminais nos próximos dias

Em entrevista recente concedida à imprensa, o Delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, confirmou que ainda neste ano a cidade de Sena Madureira voltará a contar com peritos criminais. Há anos, a Unidade de Segurança Pública de Sena não conta com os trabalhos desses profissionais.

Segundo ele, será feita uma adequação na USP de Sena Madureira para a implantação do Núcleo de perícia. “Nós já temos peritos criminais nomeados para Sena Madureira, inclusive, nessa semana nós vamos iniciar uma adequação para que comece a funcionar esse núcleo de perícia. Eles fizeram a formação, estão em Rio Branco. Mas, neste ano, Sena Madureira terá o Núcleo de peritos criminais”, confirmou.

O perito criminal desempenha um papel crucial na investigação criminal, sendo responsável por analisar evidências físicas, como impressões digitais, DNA, armas de fogo, entre outros. Sua função é fornecer análises técnicas e científicas que ajudam a elucidar crimes, contribuindo para a busca da verdade nos processos judiciais.

Além da atuação dos peritos criminais, José Henrique Maciel também garantiu que o governo trabalha para implantar um Núcleo do IML em Sena Madureira.