Dez cidades do Acre já têm casos de Oropouche e Mayaro; número de infectados passa de 60

Um novo levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) revela que o estado do Acre já tem 63 casos confirmados de infecções pelos vírus Oropouche e Mayaro até o dia 21 de dezembro.

O primeiro balanço divulgado pela Sesacre, em novembro do ano passado, registrou 48 casos em seis cidades. Agora o número de cidades com casos confirmados subiu para 10.

Os casos de Oropouche totalizam 58 em todo o estado. Rio Branco lidera o ranking, com 32 casos, seguido de Cruzeiro do Sul, com oito confirmações.

Já os casos de Mayaro totalizam cinco, até o mês de dezembro. Cruzeiro do Sul foi a cidade com maior número de registros da doença, com três casos, seguido de Rio Branco e Mâncio Lima, que registraram um caso cada.

Entenda as doenças

A febre Oropouche é uma arbovirose, transmitida por mosquitos, tendo como principal transmissor o Culicoides paraenis, e tem sintomas parecidos com o da dengue. Após uma incubação entre quatro e oito dias, os sintomas são da febre Oropouche são febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações, mialgia, calafrios, náuseas, vômitos e erupção cutânea. Os sintomas duram de 5 a 7 dias.

A febre Mayaro é uma doença infecciosa febril aguda, causada pelo vírus Mayaro (MAYV), com quadro clínico semelhante à Dengue e à Chikungunya.

O quadro clínico começa com síndrome febril aguda inespecífica, que pode ser acompanhada de dor de cabeça, dor muscular e manchas avermelhadas na pele. A dor nas articulações, que pode ser acompanhada de edema articular, é o principal sintoma das formas severas e, pode persistir por meses. Casos graves podem apresentar inflamação no cérebro. Na os sintomas desaparecem em uma semana.