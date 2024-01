Em Rio Branco, três unidades passam a atender casos de dengue aos sábados

Mais uma Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) passará a funcionar aos sábados na capital acreana. Se trata da Urap Rozângela Pimentel, localizada no bairro Calafate.

A Urap se juntará às outras duas unidades referências no atendimento de casos de dengue, Zika, Chikungunya e crises respiratórias em Rio Branco, e funcionará a partir deste sábado (20), das 7h às 16h.

As duas que já realizavam são as Urap’s Roney Meireles, no bairro Adalberto Sena, e Cláudia Vitorino, no bairro Taquari.

A medida adotada pela Secretaria de Saúde de Rio Branco (Semsa) se dá em virtude do aumento significativo no número de arboviroses que tem atingido o estado do Acre desde o final de 2023.

Segundo dados disponíveis no painel de dengue, do Observatório em Saaúde, as Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), do dia 1º de janeiro até esta quarta-feira (17), o Acre teve 2.384 notificações da doença. Destas, 966 foram somente em Rio Branco.

Na primeira semana de 2024, a Prefeitura de Rio Branco deu início ao mutirão de combate a endemias na cidade. A previsão é que os agentes passem por todas as regionais do município.