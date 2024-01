Em visita a famílias do cinturão verde de Rio Branco, Bittar diz que ‘dá gosto’ alocar recursos para Bocalom

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, demonstrou na prática, na última sexta-feira (26), como funciona o decantado Projeto “Produzir para Empregar”, de sua autoria. Acompanhado do senador Márcio Bittar (União Brasil), que vem liberando emendas de sua autoria para a Prefeitura de Rio Branco para financiar projetos de Tião Bocalom, o prefeito visitou duas áreas do chamado Cinturão Verde, que faz parte da zona rural da cidade na qual moradores produzem frutas, verduras e hortaliças.

Bocalom e Bittar estiveram no chamado Baixa Verde, uma área localizada no quilômetro 35 da BR-317 (Estrada de Boca do Acre) e no ramal Itucumã, na região da Vila Santa Maria, na Vila Acre. O barulho das máquinas pesadas e o calor do asfalto quente era o sonho dos moradores do Ramal Itucumã. Ao longo do ramal, de quase quatro quilômetros de extensão, moram pelo menos 400 famílias em pequenas chácaras e que ansiavam por asfalto fazia pelo menos 20 anos.

“A comunidade agradece o prefeito que olha com carinho a cidade toda. Eu falo em nome da nossa comunidade, pessoas que há mais de 20 anos vem lutando e esse sonho foi realizado o sonho”, disse o líder comunitário Saulo Rocha, presidente da associação de moradores do ramal.

A opinião do líder comunitário é compartilhada ela dona de casa Raquel dos Santos Gomes, casada, mãe de três filhos, que viviam de uma plantação de pepinos vendidos nas feiras comunitárias da cidade. “Mas, a produção de pepinos, quando não havia o asfalto, era muito difícil chegar às feiras. Os carros ficavam atolados e a gente acabava por perder a produção. A situação ficou tão difícil que tivemos que procurar outro meio de vida”, conta dona Raquel, que passou a ser cozinheira, com direito a ter seguidores da internet (32 mil) por produzir pratos da cozinha regional, com receitas originais e usar o fogão à lenha. Seu marido passou a ser empregado na área do comércio.

No Baixa Verde, o prefeito Tião Bocalom e o secretário municipal de agricultura, Eracildes Caetano, se encontraram com produtores de frutas e hortaliças, como o mineiro Jonhatas Carlos de Jesus, que mora no Acre há 40 anos. Ele atualmente planta melancias de inverno a verão. Ele travalha associado a mais oito produtores e agora, com ajuda da Prefeitura, esperam produzir melancias suficientes para abastecer o mercado local.

Jonhatas conta que em Minas Gerais trabalhava como agricultor plantando batatas , o que era difícil. “Lá em Minas, a gente não tem os adubos naturais que encontramos na terra como aqui. Lá tem muita pedra e aqui nós temos restos de árvores outros matriais que aduabm a terra naturalmente. Mas precisava da ajuda do poder público e isso vem acontecendo nesta administração da Prefeitura”, disse.

Tião Bocalom disse que a Prefeitura vem ajudando aos produtores com a melhoria dos ramais e a cessão de calcário e outros produtos, além da assistência técnica. “Sei que, com esse trabalho, nós ajudamos até o meio ambiente, porque os produtores já não precisam queimar em suas propriedades. A Prefeitura faz o trabalho de melhoria do solo de forma que os produtores não precisam mais atear fogo para poderem plantar. Por isso, em 2023, mesmo com a seca severa, conseguimos diminuir ao focos de queimada no Cinturão Verde da Capital”, disse Bocalom.

“É por isso que dá gosto a gente alocar rcursos para a Prefeitura e para o pefeito Bocalom”, disse o senador Márcio Bittar, que é autor de emendas no valor de pelo menos R$ 100 milhões, dos quais a maior parte irão para Prefeitura. “Nós temos garantidos já a liberação de pelo menos R$ 50 milhões para a construção de pontes de alvenaria na zona rural do Estado. Serão pelo menos 60 pontos e do total, pelo menos 30 serão construídas e Rio Branco. Isso aqui é a materialização do Programa Produzir para Empregar do Bocalom”, acrescentou Bittar.