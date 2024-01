Governo do Acre faz vistoria na Gameleira para o Carnaval 2024; veja detalhes

A organização do ‘Carnaval da Família’, evento que será realizado pelo Governo do Acre na Gameleira, em Rio Branco, realizou na manha desta quarta-feira (17) uma vistoria no espaço que vai receber os foliões nas cinco noites carnavalescas.

Uma equipe composta pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo e (Seict), representando o Governo, Júlio Cézar Farias e Taiane Santos, inspecionaram o local que vai receber uma mega estrutura.

De acordo com as informações, a organização do evento está sob a responsabilidade de Júlio César Farias e Taiane Belarmino dos Santos, que, a pedido do governador Gladson Cameli, estão preparando um Carnaval tradicional para as famílias acreanas, em um ambiente seguro, tranquilo, com muita paz e uma mega estrutura.

A dupla de organizadores já está alinhando com Bombeiros e Polícia do Acre o esquema de segurança que terá revista dos foliões no local.

De acordo com as informações divulgadas, o Carnaval 2024 do Governo do Acre terá início no dia 9 até o dia 13 de fevereiro, das 18h às 1h da madrugada. A organização anunciou que 12 bandas locais estão confirmadas no palco do Carnaval na Gameleira.