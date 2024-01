Há três anos, Brasil aplicava a primeira dose de vacina contra o Coronavirus

Há três anos, no dia 17 de janeiro de 2021, após meses de espera e de mortes de centenas de pessoas, o Brasil aplicava, em São Paulo, a primeira dose da vacina contra o coronavírus.

Foi no braço da enfermeira paulista Mônica Calazans, que foi aplicada a primeira dose do imunizante produzido pelo Instituto Butantã, instituição de pesquisa do Governo de São Paulo. Começava ali uma corrida contra o tempo para o combate da maior epidemia da história recente do mundo, um desafio que ainda não foi vencido completamente.

Infectologistas do país informam que, embora a pandemia tenha sido debelada, o vírus da COVID -19 continua ativo e matando pessoas mundo a fora, inclusive no Brasil. Por isso, advertem os especialistas, é preciso não se descuidar: tomar os imunizante e continuar o uso de máscaras onde a doença continuar sendo registrada, como é o caso do Acre, onde o vírus ainda causa o óbitos.