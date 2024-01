Homem é brutalmente assassinado na zona rural de Sena Madureira

A tranquila localidade do ramal dos Terçados, em Sena Madureira, foi abalada por um trágico acontecimento, na noite da última quinta-feira (25). A Polícia Militar confirmou um homicídio que vitimou um homem de 30 anos, identificado pelas iniciais Fábio Profiro da Silva.

O crime ocorreu dentro da residência da vítima, onde, segundo relatos policiais, um desconhecido surpreendeu Fábio com um disparo de arma de fogo. Ao chegar no local, as autoridades observaram não apenas os ferimentos causados por arma de fogo, mas também lesões aparentemente provocadas por um objeto perfurocortante, localizadas no abdômen e pescoço da vítima.

Apesar dos esforços da Polícia Militar, que contou com o apoio da Polícia Civil na remoção do corpo para a cidade de Sena Madureira, o autor do crime ainda não foi capturado, e seu nome permanece sob sigilo.