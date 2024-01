Idoso com problema grave na coluna morre após ser atropelado enquanto atravessa rua

Morreu no Pronto-Socorro de Rio Branco, na última quarta-feira (25), o idoso Manoel Dourado, vítima de um grave acidente no bairro do Bosque.

Ele andava com dificuldade pelas ruas de Rio Branco devido um problema grave na coluna. No dia do acidente, ele estava tentando atravessar a rua quando foi atropelado por uma caminhonete modelo Ford 250.

A família da vítima só ficou sabendo que o ancião havia morrido na sexta-feira (26), quando foi comunicada da tragédia.

Manoel morava com uma sobrinha no mesmo bairro em que aconteceu o acidente.