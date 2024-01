Peru foi um dos destinos mais escolhidos por acreanos para curtir o Réveillon; FOTOS

No cenário das festividades de fim de ano, o Peru surgiu como um dos destino predileto para os acreanos celebrarem o Réveillon. Entre as escolhas mais destacadas, as cidades de Cusco e Lima foram protagonistas nas redes sociais, inundando feeds com experiências memoráveis e paisagens deslumbrantes.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, realizou uma seleção de algumas dessas publicações, capturando a essência das vivências compartilhadas pelos viajantes acreanos. Através das postagens, é possível vislumbrar não apenas as tradições festivas do Peru, mas também a singularidade cultural e a beleza cativante dessas localidades.

Confira a galeria: