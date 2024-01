Tributo a Elza Soares, festa anos 2000, rock ao vivo e mais: veja o que fazer no fim de semana na capital

Preparados para mais um final de semana? Com muitas opções de diversão e entretenimento, mais uma vez o Giro Cultural compila as melhores opções para você!

Esse final de semana promete opções para todos os públicos, com um “Mix 2000” na Studio Beer, o show tributo a Elza Soares, “Ela por Elas” e muito mais.

Outros eventos que podemos falar são os shows de pop/rock do final de semana da Confraria GastroBar, “Eita, Sextou!” e o “Sabadão” da Moon Club e as programações de pagode do Quintal dos Brothers.

O ContilNet preparou uma seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco.

Sábado (20), às 19h30, marca um ano desde que perdemos Elza Soares, a voz do milênio. Sandra Buh presta homenagem a essa grande estrela por meio do projeto “Ela por Elas”. Usina de Arte João Donato. Entrada Gratuita.

Sexta (19), às 23h, tem “Eita, Sextou!” até o amanhecer e sábado (20) tem “Sabadão Bruto, Rústico e Sistemático”, às 22h, na casinha!

Sexta (19), às 23h20, é dia de celebrar o rock com a banda Kamar-Taj no evento “Um Viva ao Rock”! Convida a galera que o repertório está fervendo!

“SextaNeja” no Brazin (Antigo Seringal Beer) com promoções em petiscos e bebidas e atrações ao vivo, Osmir Jackson e Marquinhos Araújo na sexta (19).

*** SUMMER ELETROHITS + FURACÃO 2000 *** Um especial que mistura o melhor do dance/eletrônica junto com o funk dos anos 2000. Sábado (20) no Studio Beer. Aguardamos vocês lá. Início: 22h. Entrada: 15,00 + copo americano incluso.

“Vumbora pro Quintal” com Samba Brothers, Paulo Heverton, Rodrigo Damasceno e Rogério Magela, na sexta (19), às 18h, com entrada liberada até às 22h.

“Janeiro Branco”, um aulão temático de dança, às 19h, na sexta (19) no Sesc Bosque.

Na Confraria, na sexta (19), show de rock com a Zero68, às 21h30, e no sábado (20), especial de Raimundos, Matanza e show nacional com Velha Rampera, a partir das 22h.