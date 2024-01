URGENTE: vídeo mostra momento de desespero após mulher grávida ter sido esganada e morta pelo namorado

O fato teria ocorrido por volta das 3 horas da madrugada desta segunda-feira, no primeiro dia do mês de janeiro de 2024, na rua Aquarela, bairro Conquista, em Rio Branco (AC).

Um vídeo que obtido pela nossa equipe de reportagem mostra o momento em que, supostamente, o namorado de uma mulher, identificada pelas iniciais L.C.S, 42 anos, tenta reanimá-la, alegando que ela teria passado mal. Amigos e familiares entram em desespero ao ver a cena chocante.

O suposto namorado da vítima foi identificado pelas iniciais D.O.R, de 36 anos. Ele está sendo investigado por estrangular a própria namorada, após um desentendimento. Familiares e amigos alegam que ele é um homem perigoso, com várias passagens pela sistema prisional, e afirmam que ele é integrante de uma facção criminosa que atua no estado do Acre.

Já nas primeiras horas, o filho da vítima teria procurado a mãe, e encontrou ela já com os lábios roxos, com algumas escoriações pelos joelhos. Nesse momento, todos entraram em desespero.

A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro, porém já estava sem vida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, onde foi realizada a necrópsia. Foi constatado que ela morreu asfixiada, vítima de esganadura no pescoço. Ela estava grávida de 8 semanas.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (DEAM), trata o caso como feminicídio. O principal suspeito é seu companheiro, que após cometer o ato criminoso teria fugido do local.

