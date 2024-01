VCB 2024: Team Liquid precisa varrer a lower para conquistar vaga

O Qualificatório Fechado do VALORANT Challengers Brasil (VCB) 2024 iniciou na última sexta-feira (26). A Team Liquid precisa varrer a lower para conseguir se classificar para o circuito.

Trajetória da Team Liquid no Qualificatório Fechado

No primeiro dia do Qualificatório Fechado, a Team Liquid, equipe que fez história ao chegar até a última fase da competição, iniciou o dia com a vitória da primeira série por 2 a 0.

(Foto: Divulgação/Riot Games)

No entanto, a segunda série do dia foi mais disputada e o elenco caiu para a lower e enfrenta neste sábado (27) Os Cara Cego, valendo a permanência no campeonato.

Além disso, o segundo dia do qualificatório definirá a primeira equipe que se juntará aos outro oito times que já estão na Etapa 1 do Challengers Brasil, na disputa entre a Tropa do Avanço e a SAGAZ Esports.

Confira as disputas do 2° dia do Qualificatório Fechado do VCB 2024

Lower

Orquestra do Maestro x Reféns do Turkish

Team Liquid x Os Cara Cego

Upper

Tropa do Avanço x SAGAZ Esports (vale a 1ª vaga no VCB 2024)

Os confrontos serão MD3, exceto a final lower que será MD5.

Todos os jogadores que estão no torneio

Team Liquid BR

joojina

Daiki

bstrdd

isaa

bizerra

Reféns do Turkish

turkish

nocz

gattizada

Stwz1

Luid

Sagaz Esports

desire

depppx

zaninZS

phc

l4cerrrr

Tropa do Avanço

fzkk

xand

swfps

tisora

ntk

Os Cara Cego

gbzz

blowzin

champzera

Lewa

taka

Orquestra do Maestro