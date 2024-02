80% das famílias em abrigos são por enxurrada de igarapé, mas número deve mudar, diz Defesa Civil

Com as fortes chuvas que tem atingido a capital acreana, as famílias de Rio Branco que estão em abrigos, são, em maioria, atingidas por enxurradas de igarapés, segundo a Defesa Civil.

O coordenador do órgão, o tenente-coronel Cláudio Falcão, disse ao ContilNet que entre 70 a 80% das famílias que estão em abrigos em escolas tiveram suas casas atingidas pelas águas de igarapés que transbordaram.

Atualmente, mais de 30 bairros foram atingidos e os dados não são divididos entre atingidos pelo Rio Acre e pelos igarapés, mas o coordenador afirmou que no momento, são mais famílias atingidas por igarapés.

“Eles [os dados] estão em conjunto, porém dessas quase 100 famílias em abrigos, nós colocamos em torno de 70 a 80% de igarapés. Porém, a partir desse momento o número de famílias desabrigadas pelo Rio Acre vai superar e muito as famílias atingidas pelos igarapés, mas nesse momento nós temos mais famílias desabrigadas pelos igarapés do que pelo Rio Acre”, finalizou.