Alarmante: casos de Zika e Chikungunya aumentaram 2500% no Acre em 2024

O governo do Estado divulgou nesta semana mais um Boletim Epidemiológico Semanal das Arboviroses no Acre. Os dados são referentes aos casos notificados entre as semanas epidemiológicas (SE) 1 a 6/2024.

Em relação a Chikungunya, o boletim indicou que houve no Acre um aumento de 2.500% em 2024 se comparado com o mesmo período do ano passado.

Até o momento, houve 26 casos prováveis notificados, com 1 já confirmado. Com isso, o Acre atingiu uma incidência de 3,1 casos por 100.000 habitantes.

Pelo menos 5 municípios do Acre já registraram casos de Chikungunya em 2024. São eles: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Feijó e Assis Brasil.

Já sobre o Zika Vírus, o Acre registrou 26 casos prováveis, com pelo menos 2 já confirmados. A doença tem uma incidência de 3,1 casos por 100.000 habitantes no estado.

O boletim da Sesacre indica ainda que houve um aumento de 420% em 2024, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os últimos dados foram atualizados no dia 12 de fevereiro.

Ainda de acordo com o boletim, apenas 2 municípios do Acre registraram casos de Zika até agora: Rio Branco e Porto Acre.

No início deste ano, o governo já havia decretado Situação de Emergência por conta do quadro preocupante em relação à situação epidemiológica das síndromes febris ocasionados pelas arboviroses urbanas, sendo elas Dengue, Zika e Chikungunya.