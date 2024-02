‘Bloco 6 é D+’ marca presença com mais de 15 apresentações no Carnaval da Família

Na véspera da competição oficial dos Blocos de Carnaval de Rio Branco, o “Bloco 6 é D+” fez a última apresentação antes do concurso, na noite desta segunda-feira (12), no Carnaval do Estado, na Gameleira. A apresentação foi adiada, após a forte chuva atrapalhar a programação de domingo (11). O grupo realizou mais de 15 apresentações em programações públicas e privadas neste carnaval.

“A gente tem podado algumas agendas para se preparar pro concurso amanhã. Mas não podia deixar de vir hoje, porque o Governo do Estado tem abraçado, na medida do possível, os blocos carnavalescos e não podíamos deixar de estar presentes aqui”, afirma Frank Costa, presidente do Bloco.

Frank, que também é coreógrafo e carnavalesco do grupo, explica que o repertório para animar os vários eventos de carnaval tem que misturar ritmos e referências.”Nós colocamos próprio repertório que é imprescindível, mas também tem muito som do Rio de Janeiro, porque as pessoas gostam. Então a gente faz um jogo com os nossos sambas e os do Rio, e ainda tem as marcinhas. É um embolado e isso é o Carnaval, é alegria, é ritmo, é cultura popular!”, relatou.

A menos de 24 horas para o início da competição dos blocos, agendada para terça-feira (13), com início às 17h30, na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, o diretor relatou os desafios enfrentados na manutenção de um bloco e na participação na competição.

“É sempre é uma luta! Colocar um bloco na rua não é nada fácil. Não é um bloco de sujo, é um bloco carnavalesco com bateria, com rainha de bateria, com rainha de bateria, com comissão de frenete, com alegoria. Então assim, é muito complicado, mas no final é muito gratificante”, explica Frank.

