Bocalom confirma presença em evento pró-Bolsonaro na Avenida Paulista: “Encontro de cristãos”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, estará na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo (25), em apoio à manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (19) pelo senador Marcio Bittar (UB-AC) e confirmada pela assessoria do prefeito através de um vídeo.

No vídeo, Marcio Bittar anuncia que ele e Bocalom receberam convocação do “nosso líder”, o ex-presidente Bolsonaro, para estarem na Paulista no próximo domingo numa manifestação em defesa, segundo eles, das liberdades democráticas. “Aqui estou ao lado de Bocalom, meu companheiro de 30 anos nesta bataha de lutas contra a Esquerda e domingo estaremos juntos mais uma vez”, afirmou Bittar.

Bocalom, por sua vez, apelou para a religião. Segundo ele, a manifestação de domingo será de paz e harmonia, “um encontro entre cristãos”. “E, como cristãos, temos que estar juntos, acrescentou o prefeito de Rio Branco.

ASSISTA: