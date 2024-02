Carnaval nas águas? Amigos curtem em lancha no Rio Acre enquanto folia acontece na Gameleira

Um grupo de amigos aproveitou a agitação do Carnaval da Família, na Gameleira, que acontece neste sábado (13) para curtir a festa de forma mais “reservada”. Em uma embarcação, eles navegavam pelo Rio Acre enquanto o público brincava em terra firme.

Registros feitos pelo ContilNet mostram o momento em que o grupo passa pelo Calçadão e curtem ao som da Orquestra Som dos Clarins, que se apresentava no momento.

Com o aumento no nível do Rio Acre é comum que embarcações como lanchas e jetskis comecem a navegar no afluente, em especial, aos finais de semana, na região central de Rio Branco.

