Casal viaja 170 quilômetros com cobra “escondida” em carro

Um casal foi surpreendido ao perceber que viajou por 170 km com uma cobra dentro do veículo. O caso ocorreu no domingo (11/2), no Paraná.

Em entrevista à RPC, o casal afirmou que saiu de carro do município de Umuarama em direção a Cascavel. Durante o trajeto, ambos perceberam que algo havia entrado no veículo pelas janelas, quando o carro estava em movimento.

Ao chegarem no município de Cascavel, eles perceberam que o animal, uma cobra cipó, estava no veículo.

O casal acionou o Corpo de Bombeiros, mas os militares não conseguiram retirar o animal do carro. Na manhã desta segunda-feira (12/2), amigos do casal conseguiram tirar a cobra do veículo.

As informações são da RPC.