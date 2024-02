Celular Xiaomi com a melhor câmera: 7 opções para arrasar nas fotos

A ficha técnica do smartphone também conta com tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Outro diferencial está no processamento potente, que acontece por meio do chipset octa-core Snapdragon 778G, da Qualcomm, com velocidade máxima de 2,4 GHz. A bateria robusta de 5.000 mAh também é um atrativo. É possível encontrar o Poco X5 Pro em versões com 6 GB ou 8 GB de RAM, além das opções com 128 GB ou 256 GB de armazenamento, por a partir de R$ 2.399 na Amazon.