Conheça a acreana que oferece reconstrução gratuita de lábios leporinos, auréolas e sobrancelhas

O desejo de fazer a diferença motivou a especialista em micropigmentação, Clhér Salomão, a começar atendimentos gratuitos voltados para resgatar a autoestima das pessoas no Acre.

Referência em micropigmentação em Rio Branco, Clhér Salomão tem feito a diferença oferecendo novas técnicas em procedimentos no estado. A especialista compartilha em suas redes sociais ações gratuitas e solidárias para os acreanos que precisam de correções em lábios leporinos, além da reconstrução de sobrancelhas e auréolas de pessoas vítimas de câncer.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do site ContilNet, Clhér Salomão falou sobre a sensação de liderar esse projeto que resgata a autoestima dos acreanos. “Estou cumprindo meu propósito. Eu acredito que Deus nos usa como suas mãos de diferentes formas.”

Em uma das fotos cedidas à coluna, a especialista fala sobre o procedimento que ajuda na estética após a cirurgia. “Eles fazem a cirurgia para consertar os lábios, e eu faço o desenho estético para concluir o trabalho,” comentou a especialista na foto do antes e depois do paciente.

Ao ContilNet, Clhér revelou que, após erros de um profissional em suas sobrancelhas, resolveu estudar procedimentos na área para realizar a correção, e depois disso, não abandonou mais a profissão que exerce há mais de 12 anos.

“Eu sou contadora, mas entrei para o segmento das sobrancelhas há 12 anos atrás por causa do erro de um profissional que a micro nas minhas sobrancelhas. Fui estudar sobrancelhas para corrigir as minhas. Me apaixonei pelo segmento e fiquei.

Clhér comentou que busca novidades e especializações para garantir bons serviços para os acreanos.

“Me tornei conhecida no Acre por ser pioneira na técnica de micropigmentação fio a fio desde 2017, quando participei do campeonato mundial de micropigmentação na Rússia. De lá para cá, já fui buscar me aprofundar nesse conhecimento em países como Polônia, Holanda e outros,” contou a especialista.

O acreano já foi muito sofrido e carente de acesso ao que tem de melhor no mercado. Antigamente, tínhamos que viajar para grandes centros para usufruir de bons serviços. E eu sempre acreditei que podemos mudar isso, nos tornando profissionais referência, inclusive no Brasil.

O projeto social de Clhér Salomão é realizado em seu estúdio na capital acreana. De acordo com a especialista, os atendimentos gratuitos são feitos através do WhatsApp. “Seguimos a agenda de procedimentos e já agendamos as pessoas que precisam. Somente agendar através do WhatsApp do Studio (68) 99218-1919.”

Veja algumas imagens cedidas pela profissional das mudanças de seus pacientes:

Em um dos casos, a profissional compartilhou o antes e depois de uma paciente com alopecia: