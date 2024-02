Conheça a história do cantor acreano e ex-morador da Sobral que agitou o BBB da Globo

Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, revela um pouco da história de Heitor Costa, o acreano revelação que tem ganhado o Nordeste com seu arrocha.

Nascido em 27/12/2002, Heitor Antônio Silva Feitosa Araújo da Costa, mais conhecido como ‘HC’ ou Heitor Costa, 21 anos, filho do casal Edneide da Silva e Donald da Costa, nasceu em Rio Branco mesmo e teve toda sua infância no bairro Sobral, junto com a irmã mais velha, Emylaine Fernanda da Silva Oliveira.

Na manhã desta sexta-feira (23), a coluna Douglas Richer conversou com a mãe de Heitor, Edneide da Silva, que falou um pouco sobre a história do cantor acreano. De família humilde, sem muita opção de lazer, o ex-morador do bairro Sobral adorava jogar futebol e brincar na rua com os colegas do bairro.

“Quando ele era criança, adorava jogar bola; ele treinava no Flamenguinho. Gostava de brincar na rua mesmo com os colegas. Eu sentava na beira da rua e ficava olhando. Não tinha muita opção. Na adolescência, já vivia com o pai, ia para a praia jogar futebol e ensaiava em casa. Tinha um teclado e um sonho”, contou a mãe.

De acordo com Edneide, o cantor embarcou para morar com o pai em Aracaju após ela enfrentar problemas financeiros e uma dura jornada de trabalho. De família humilde, o cantor sempre estudou em escola pública no Acre.

“Depois dos 10 anos, ele foi morar com o pai em Aracaju, que tinha mais condições financeiras. Porque eu trabalhava muito para dar conta dele e da irmã. Heitor estudou na Creche Maria Bezerra no bairro Plácido de Castro. Estudou o pré-escolar na Escola Afonso Pinto e o ensino fundamental estudou na Ramona de Castro no bairro Boa Vista”.

Em conversa com este colunista, a mãe relembrou o sonho do filho, que hoje é sua realidade. O astro do arrocha teve uma agenda lotada durante todo o ano de 2023. Segundo a mãe, a avó de Heitor falava que o neto seria um grande cantor.

“O sonho do Heitor, desde pequeno, era cantar. Se balançava na rede e cantava, minha mãe dona Raimunda (já falecida), dizia que ele seria um grande cantor. Pena que minha mãe morreu há quase 6 anos e não viu o neto estourar. Ele dizia pra ela que quando estourasse cantaria assim: ‘Vó tô estourado, alô vó, tô estourado. Uma pela ela não viu!”, lamentou a mãe de Heitor.

De acordo com a mãe, Heitor comentou 20 anos seria o seu prazo para estourar na música e caso nada acontesse voltaria a morar no Acre.

“Quando já tinha 17 anos, veio para o Acre e estudou no EJORB, mas não aguentou ficar aqui, porque disse que queria cantar. E retornou para Aracaju. Cantou em barzinhos e em outros lugares. E depois conheceu Cebola, um produtor musical, que decidiu ajudá-lo. E estão trabalhando juntos até hoje. Heitor dizia que se até os 20 anos não conseguisse ingressar mesmo na carreira de cantor, viria embora. Mas, graças a Deus, deu certo. Em 2020, começou a pegar pesado mesmo e hoje tá aí,” contou a mãe em entrevista ao ContilNet.

Edneide ainda revelou que o cantor gostava muito de namorar no Acre. “Depois de adolescente quase não vinha por aqui. Mas, quando vinha, gostava sim. E teve aqueles namorinhos de criança na escola”, contou a mãe.

Em primeira mão, a mãe de Heitor Costa abriu o álbum da infância do cantor, com exclusividade para a coluna Douglas Richer. Veja as fotos!

Os primeiros passos de Heitor Costa foram desafiadores, como é comum em qualquer início, mas ele sempre manteve a convicção de que alcançaria o sucesso. O ponto de virada para o reconhecimento de seu talento ocorreu em 2022, com o lançamento da música “Acabei de Terminar”. Essa canção não apenas o tornou conhecido na capital, mas também em toda a extensão do território sergipano.

Veja hits do cantor: