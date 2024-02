Bocalom não vai participar de ato pró-Bolsonaro que acontece neste domingo em SP

O prefeito Tião Bocalom anunciou na manhã deste sábado (24) o cancelamento de sua viagem até São Paulo, onde participaria de um ato pró-Bolsonaro, que acontece neste domingo (25). O gestor

Ele que já estava com as passagens compradas, decidiu permanecer em Rio Branco, com as atenções voltadas para a atual situação dos igarapés e do Rio Acre, que desalojaram mais de 270 pessoas.

“Eu tinha viagem marcada, com passagens e hotel pagos do próprio bolso, mas em função do problema sério que estamos tendo com a subida das águas, eu tomei a decisão de não participar. Nesse momento, meu compromisso é com a população”, disse o gestor.

Bocalom, que atualmente está filiado ao Partido Progressistas (PP), deve deixar a sigla nos próximos dias, para se filiar ao partido do ex-presidente, o PL. Bolsonaro virá ao Acre em março, oportunidade em que o prefeito irá se filiar na sigla.

Desde a última sexta-feira (22) Bocalom tem visitado os bairros atingidos pelas águas dos igarapés na capital acreana, acompanhando os trabalhos de retirada das famílias. Neste sábado, logo cedo já esteve também no Parque de Exposições, onde estão sendo montados os abrigos que receberão as famílias em caso de necessidade.