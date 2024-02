Eloy Casagrande está fora do Sepultura e tem novo substituto anunciado; veja

A banda brasileira Sepultura anunciou nesta terça-feira (27 de fevereiro) a saída do baterista Eloy Casagrande. Greyson Nekrutman foi escolhido como substituto de Eloy, que estava no grupo desde 2011.

“No último dia 6 de fevereiro, poucos dias antes do primeiro ensaio (para a turnê de despedida), em uma reunião extraordinária, o baterista Eloy Casagrande comunicou à banda e aos empresários a sua saída do sepultura, para seguir carreira em outro projeto.

A banda foi pega de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura.

Felizmente, o virtuoso baterista americano Greyson Nekrutman assumirá o cargo de Eloy Casagrande, e será recebido como novo integrante da banda na turnê de despedida Celebrating Life Through Death”, diz o comunicado emitido pela banda, que pode ser lido a seguir.

Enquanto foi integrante do Sepultura, Eloy gravou os álbuns “The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart”, “Machine Messiah”, “Quadra” e “Sepulquarta”.

Em breve, mais informações.