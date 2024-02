Em Sena Madureira, inscrições para a EJA terminam nesta sexta-feira; saiba como se inscrever

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação (Núcleo de Sena Madureira) está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (Eja). Essa modalidade oferece uma nova chance para quem parou de estudar, por algum motivo, e não conseguiu concluir nem o ensino fundamental, nem o médio.

As vagas estão sendo ofertadas nas escolas: Fontenele de Castro, Assis Vasconcelos, Raimundo Hermínio de Melo, Comunitária II, Charles Santos, Raimundo Magalhães e Dom Júlio Mattioli.

Os interessados deverão procurar o atendimento nessas escolas pela parte da noite, exceto no Fontenele que realiza matrículas nos três turnos. “Trata-se de mais uma excelente oportunidade para quem pretender dar sequência aos estudos. A nossa equipe está de prontidão para atender a todos”, comentou a professora Jocilene Dávila, coordenadora da Eja em Sena Madureira.

O novo formato do programa permite que o estudante termine o ensino fundamental do 1º ao 5º ano em 1 ano; Do 6º ao 9º ano em 2 anos e o Ensino Médio em 1 ano e meio.

No ato da matrícula, é necessário que o aluno apresente os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência e histórico escolar. “É fundamental ficar atento a esse quesito. A falta do CPF, por exemplo, inviabiliza a matrícula”, completou.

Para se matricular no ensino fundamental, é necessário que o morador tenha 15 anos completos; Já no ensino médio, a exigência é que o estudante tenha 18 anos completos.

A Escola Dom Júlio Mattioli é a única que oferece, via Eja, o ensino médio. As demais escolas ofertarão o ensino fundamental.