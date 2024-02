Enxurrada leva quase 20 pontes em Brasiléia e deixa 300 famílias isoladas

A Prefeita Fernanda Hassem convocou uma reunião urgente com sua equipe do Comitê de Crise, com o objetivo foi planejar e executar ações imediatas para intervir nas comunidades isoladas pela enchente na zona rural da cidade.

A preocupação aumentou diante do cenário de chuvas diárias, que vêm causando danos em pontes e ramais, deixando 06 comunidades em estado de isolamento.

Fernanda Hassem destacou a preocupação com a necessidade de uma logística maior para atender a zona rural e a cidade. “Nunca na história de Brasiléia aconteceu dificuldades tão grandes na zona rural de Brasiléia, com seis comunidades isoladas e pontes que caíram. Precisamos mobilizar uma logística gigantesca para atender zona rural e a cidade e só com o corpo efetivo da prefeitura não conseguimos”, destacou.

Comunidades atingidas na zona Rural

Km 59, aproximadamente 300 famílias atingidas, 04 pontes caídas, comunidade totalmente isolada.

Comunidade Aurora, Km 75, cerca de 50 famílias atingidas, 07 pontes caídas, comunidade parcialmente isolada.

Ramal do km 84, Arraial dos Burros, em torno de 20 famílias atingidas, 01 ponte de principal acesso, caída, parcialmente isolada.

Ramal do Picadão, Km 69, média de 30 famílias atingidas, 01 ponte caída e 05 linhas de bueiros danificadas, parcialmente isolada.