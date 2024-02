Faculdade avalia possível expulsão de alunos em caso de trote

Em comunicado oficial, o Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) de Cacoal (RO) está conduzindo uma investigação interna sobre o trote universitário que levou quatro calouros do curso de medicina veterinária a serem internados. Os estudantes foram expostos a produtos tóxicos durante a prática do trote.

A instituição de ensino esclareceu que, após a conclusão das investigações, punições serão aplicadas conforme o regimento interno. A expulsão é uma possível sanção, mas a decisão final dependerá da análise jurídica. Vale ressaltar que o trote não ocorreu nas dependências da instituição.

Paralelamente, a Polícia Civil também está investigando o caso, embora nenhum dos alunos envolvidos tenha registrado boletim de ocorrência até o momento. Mesmo sem registros formais, diligências estão em andamento para esclarecer e avaliar a situação.

O delegado Fábio Moura informou que informações preliminares obtidas informalmente no Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal indicam que os alunos sofreram lesões leves. Os calouros foram atendidos após o trote, que envolveu a exposição a substâncias veterinárias.

Durante a prática do trote, os alunos tiveram seus corpos cobertos por substâncias tóxicas, incluindo produtos veterinários utilizados no tratamento de ‘bicheiras’ em bovinos, bem como creolina, um desinfetante para instalações rurais. Os estudantes chegaram ao hospital com náuseas, pele e olhos tingidos por uma mistura azulada. Três dos quatro alunos precisaram consultar um médico oftalmologista.

Apesar das circunstâncias, os jovens receberam alta no mesmo dia e estão realizando tratamentos oftalmológicos preventivos para evitar complicações futuras.