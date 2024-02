A atração nacional do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco, Wanderley Andrade, foi surpreendido durante o show neste sábado (10), com um fãs, que invadiram o palco do cantor.

Um dos fãs do cantor subiu no palco fantasiado e começou a dançar com Wanderley, que entrou na brincadeira.

Outro momento, outros dois fãs invadem e abraçam o cantor, que também reage da melhor forma possível.

Veja as fotos exclusivas do show: